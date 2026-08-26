Минпросвещения: усложнения заданий ЕГЭ в 2027 году не будет

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов подтвердил, что задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2027 году не будут усложняться или упрощаться.

«Никаких серьезных изменений, усложнений либо легче сделать [ЕГЭ] – их не будет», – сказал министр на всероссийском педагогическом августовском совещании (цитата по ТАСС).

По его словам, экзамены будут проходить в соответствии «с теми программами, которые утверждены на федеральном уровне».

Ранее помощник президента РФ, бывший министр образования Андрей Фурсенко призвал усложнить ЕГЭ из-за большого количества выпускников, сдавших экзамен на максимальный балл. Также он отметил необходимость изменений в учете результатов олимпиад школьников. По его мнению, часть из них себя девальвировала, а от значительной части олимпиад предстоит отказаться.

В Рособрнадзоре, комментируя инициативу, заявили, что не планируют усложнять задания ЕГЭ. Как отметили в ведомстве, содержание экзаменационных материалов определяется государственным образовательным стандартом и федеральными образовательными программами. «По мере выхода государственных учебников содержание экзаменационных материалов синхронизируется с ними», – заявили в Рособрнадзоре.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube