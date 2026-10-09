Россиян предупредили о мошенничестве под видом выгодных инвестиций

Аферисты обманывают россиян, предлагая им инвестировать в «выгодные» финансовые продукты. Об этом предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В киберполиции отметили, что мошенничество под видом выгодных инвестиций является одним из популярных способов обмана граждан.

Злоумышленники размещают в Сети рекламу об альтернативном источнике дохода и предлагают внести денежные средства в криптовалюту, акции крупных предприятий или приобрести на бирже якобы ценные ресурсы страны.

На самом деле, указали в МВД, отправленные по указанным мошенникам реквизитам деньги поступают на счета преступников, а обещанные инвестиционные продукты оказываются фикцией.

В ведомстве подчеркнули, что за выгодными предложениями о рекордном заработке могут скрываться мошенники.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с оплатой почтовых услуг.

Москва, Наталья Петрова