Россиян предупредили о мошенничестве под видом выгодных инвестиций

Аферисты обманывают россиян, предлагая им инвестировать в «выгодные» финансовые продукты. Об этом предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В киберполиции отметили, что мошенничество под видом выгодных инвестиций является одним из популярных способов обмана граждан.
Злоумышленники размещают в Сети рекламу об альтернативном источнике дохода и предлагают внести денежные средства в криптовалюту, акции крупных предприятий или приобрести на бирже якобы ценные ресурсы страны.
На самом деле, указали в МВД, отправленные по указанным мошенникам реквизитам деньги поступают на счета преступников, а обещанные инвестиционные продукты оказываются фикцией.
В ведомстве подчеркнули, что за выгодными предложениями о рекордном заработке могут скрываться мошенники.
Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с оплатой почтовых услуг.
Москва, Наталья Петрова