Россиян начнут предупреждать о звонках из-за рубежа с 1 марта 2027 года

Операторы мобильной связи с 1 марта 2027 года начнут предупреждать россиян о звонках с иностранных номеров. Правила маркировки таких вызовов утвердило правительство РФ, сообщило Минцифры.

На экране смартфона при поступлении звонка из-за рубежа будет появляться надпись «Иностранный вызов». При наличии технической возможности также будет указана страна вызывающего номера. Вся информация не будет превышать 32 символов.

Если вызов поступит на стационарный телефон, абоненту сообщат об иностранном вызове голосовым оповещением – также при наличии технической возможности.

Подчеркивается, что услуга будет предоставляться бесплатно.

В Минцифры напомнили, что норма о маркировке иностранных вызовов вошла во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Эта мера направлена на снижение рисков телефонного мошенничества.

Злоумышленники нередко используют звонки с зарубежных номеров. Пользуясь тем, что в ряде стран они визуально напоминают российские, мошенники вводят граждан в заблуждение, отметили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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