Совфед утвердил второй пакет мер по противодействию кибермошенникам

Совет Федерации на сегодняшнем пленарном заседании одобрил второй пакет мер, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Закон содержит более 20 мер по противодействию злоумышленникам.

В частности, пакет мер предусматривает возможность установки самозапрета на входящие международные звонки как с мобильных, так и со стационарных телефонов. Его можно будет снять только через МФЦ.

Родители смогут уведомлять операторов связи, что сим-картой пользуется ребенок. Для таких карт правительство установит отдельные правила оказания услуг связи.

Еще одна мера, касающаяся сим-карт: держателям будет запрещено расторгать договор с оператором в течение 90 дней с момента получения сим-карты. Эта мера необходима для того, чтобы мошенники не могли быстро их менять.

Законодатели ограничили максимальное количество банковских карт у одного клиента до 20 карт во всех банках. Кроме того, будет запущена единая система учета банковских карт для контроля этого ограничения.

На портале госуслуг появится «тревожная кнопка», с помощью которой можно будет сообщить о случаях мошенничества для приостановки денежных операций.

Пакет мер также предполагает создание базы идентификационных номеров всех мобильных устройств (IMEI), по которой можно будет идентифицировать гаджет.

Напомним, первый пакет антифрод-мер был принят в марте 2025 года. Более 30 поправок в законы вступили в силу в сентябре прошлого года.

В апреле в Минцифры сообщили о разработке третьего пакета мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством.

Согласно данным МВД РФ, в январе-мае 2026 года в России было зафиксировано на 31,2% меньше IT-преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Количество противоправных действий в сфере компьютерной информации снизилось на 38,7%, дистанционных краж – на 17,8%, IT-мошенничеств – на 26,4%.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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