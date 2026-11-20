Россиян призвали с особым вниманием и осторожностью рассматривать предложения о трудоустройстве в Мьянме и Таиланде, что избежать риска оказаться вовлеченным в преступную деятельность.

«Мы вновь обращаем внимание наших граждан на необходимость с большей осторожностью относиться к предложениям о трудоустройстве, которые поступают от непроверенных работодателей в Мьянме, Таиланде. Делать во избежание вовлечения в работу преступных организаций», – сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в настоящее время Россия придает особое значение совместной работе с зарубежными коллегами в области противодействия транснациональным группировкам, которые занимаются интернет-мошенничеством, нелегальной миграцией, использованием рабского труда в Юго-Восточной Азии.

Ранее сообщалось, что россиянка сбежала в Таиланд из Мьянмы, где ее насильно удерживали в мошенническом кол-центре. 19-летняя девушка уехала из РФ в Китай по предложению о работе. Позже ее перевезли в Мьянму, где заставили работать на мошенников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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