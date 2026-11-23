Власти Белгорода предупредили, что на улицах разбрасывают подозрительные купюры, которые могут быть обработаны ядовитыми химикатами.

«В ряде районов города зафиксированы случаи появления подозрительных купюр. Есть риск, что на купюрах могут быть следы опасных химических веществ – контакт с ними способен навредить здоровью», – говорится в сообщении мэрии Белгорода. Местные жители находят потенциально опасные банкноты на земле и в автомобилях.

Фото: канал мэрии Белгорода в «Максе»

Жителей призывают к бдительности и просят не поднимать и не прикасаться к посторонним предметам, в том числе деньгам, банковским картам, кошелькам.

«Даже самая безобидная на вид вещь может оказаться опасной – ее могли оставить намеренно», – подчеркнули в мэрии.

Напомним, в субботу, 21 ноября, житель города Макеевка в ДНР подобрал пятитысячные купюры, найденные возле остановки общественного транспорта, и был госпитализирован с тяжелым отравлением неизвестным веществом. Специалисты, обследовавшие разбросанные возле автобусной остановки банкноты, выявили на них следы опасных химических веществ. Сами купюры были фальшивыми.

Белгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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