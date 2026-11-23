Мошенники взяли на вооружение новую схему обмана под предлогом возврата денег от маркетплейсов. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Аферисты рассылают сообщения якобы от маркетплейсов о невозможности доставить заказ из-за перегрузки складов или ошибки при проведении распродажи, после чего предлагают вернуть деньги.
Для возврата средств злоумышленники просят потенциальную жертву перейти на фишинговую страницу и указать данные банковской карты, передает РИА Новости.
В «Мошеловке» советуют проверять статус купленных товаров и факт отмены заказов только в личном кабинете мобильного приложения онлайн-площадки.
Маркетплейсы не рассылают внешние ссылки для ввода данных карты ради возврата средств – деньги зачисляются автоматически на счет, с которого была произведена оплата.
Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с самозапретом на кредиты.
Москва, Наталья Петрова
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