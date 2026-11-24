Отношение россиян к «серым» зарплатам остается неоднозначным. Согласно ноябрьскому опросу сервиса SuperJob, работать без официального оформления готовы 37% респондентов. При этом 40% опрошенных не согласны получать зарплату неофициально, еще 23% не определились со своей позицией.

Меньше всего сторонников «серых» схем было в январе 2025 года (28%), тогда как почти каждый второй выступал за официальное оформление трудовых отношений (47%). Сегодня сторонников официального трудоустройства по-прежнему больше, однако разрыв сокращается: в июле 2026 года несогласных было также 40%, а согласных – 35%.

Свежее исследование показало, что против зарплаты в конверте чаще выступают женщины (43% против 37% среди мужчин), россияне старше 45 лет и респонденты с ежемесячным доходом от 150 тысяч рублей.

Опрос проводился 13-18 ноября в 375 населенных пунктах всех округов России среди 1600 представителей экономически активного населения.

Ранее сообщалось, что в России около 8 млн граждан работают неофициально. Число получающих зарплаты в конвертах растет на фоне дефицита кадров, спроса на подработки и корректировки налоговой системы.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube