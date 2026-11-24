На «Госуслугах» открылась запись на сдачу единого государственного экзамена ЕГЭ в 2027 году, сообщил Рособрнадзор. Выбрать экзаменационные предметы и подать заявление нужно до 1 февраля включительно.

Записаться на сдачу ЕГЭ могут выпускники 11 класса текущего года, экстерны, выпускники прошлых лет, а также студенты колледжей и учащиеся иностранных школ, которые уже получили среднее общее образование или завершат его в этом учебном году.

Подать заявление может как сам участник (потребуется подтвержденная учетная запись на Госуслугах), так и его родитель или законный представитель, если выпускник не достиг совершеннолетия.

В ведомстве пояснили, что люди с ограничениями по здоровью и выпускники колледжей при подаче заявления вместо ЕГЭ могут выбрать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) или сочетать обе формы аттестации.

Сервис записи на ЕГЭ в этом году доступен уже в 53 регионах. Электронная запись на экзамены была запущена в 2025 году в 20 пилотных регионах.

Основной период ЕГЭ-2027 пройдет с 1 июня по 9 июля, дополнительный – с 3 по 24 сентября, следует из опубликованного в октябре проекта расписания ЕГЭ. Досрочные экзамены предложено провести с 19 марта по 19 апреля.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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