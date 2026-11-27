Минпросвещения определило единые дни выпускных в школах в 2027 году

Единые дни выпускных в школах в 2027 году определило Минпросвещения РФ. Их планируется провести 26 или 27 июня. Соответствующие рекомендации министерство направило во все субъекты страны.

Кроме того, последний звонок в школах России в 2027 году прозвучит 26 мая.

«В программу последних звонков и выпускных вечеров рекомендуется включить церемонии поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна Российской Федерации, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, выступления родителей учащихся, в том числе удостоенных государственных наград, и участников специальной военной операции», – рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что основной период единого государственного экзамена (ЕГЭ-2027) пройдет с 1 июня по 9 июля, дополнительный – с 3 по 24 сентября, следует из опубликованного в октябре проекта расписания ЕГЭ. Досрочные экзамены предложено провести с 19 марта по 19 апреля.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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