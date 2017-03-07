Олимпийские игры стали непривлекательны для потенциальных хозяев

Публикации за 07.03.17

Актуальность вопроса о привлекательности Олимпийских игр для стран, желающих принять у себя главное спортивное событие мира, становится все острее. Все чаще города, заявившиеся на проведение ОИ, добровольно отказываются участвовать в гонке. Главная причина – растущая стоимостью организации Игр при неочевидных выгодах от них.

Город, который примет летнюю Олимпиаду 2024 года, определится осенью, выбирать будут из двух кандидатов – Париж и Лос-Анджелес. Интересен тот факт, что остальные претенденты выбыли из гонки по весьма необычным причинам. Так Гамбург отозвал свою заявку, когда более половины жителей города не пожелали проведения ОИ, это показал референдум, проведенный в 2015 году, пишет «Коммерсант». Затем от участия отказался Рим. Главным аргументом, озвученным администрацией города, стало финансовое положение столицы Италии. В частности, мэр Вирджиния Раджи заявила, что мысль о проведении Олимпиады была «безответственной», учитывая сложную экономическую ситуацию города и страны в целом. Несколько недель назад Будапешт также отказался от права проведения Игр. В этом случае дело не дошло даже до народного голосования. Когда петиция с требованием референдума для аннулирования олимпийской заявки буквально за месяц собрала более 200 тысяч подписей, столица Венгрии была исключена из списков претендентов.

Эксперты видят в этом тревожный тренд. В то время, как промоутеры и маркетологи, заинтересованные в продвижении Олимпийских игр, позиционируют их, как «экономическое лекарство, способное поднять кризисные городские районы, привить нации склонность к здоровому образу жизни и способствовать привлечению туристического потока», страны-претенденты видят только неоправданные расходы.

Укреплению этого мнения способствовали последние снимки с места проведения ОИ в Рио-де-Жанейро. Спустя всего полгода после проведения спортивные объекты в Бразилии, где проводились соревнования, превратились в форменный кошмар. Везде и всюду – грязь, мусор, руины и полное запустение.

Экономисты выносят абсолютно однозначный приговор: право стать хозяином Олимпиады означает неизбежный экономический ущерб. Таким образом, Игры остаются привлекательны лишь для стран, высоко ценящих удовольствие, которое получает местное население от вечеринки.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.03.17

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