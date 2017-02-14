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Спорт

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Публикации за 14.02.17

Черви, грязь, руины и запустение: олимпийские объекты Рио превратились в кошмар / ФОТО, ВИДЕО
фото – Getty

Черви, грязь, руины и запустение: олимпийские объекты Рио превратились в кошмар ФОТО, ВИДЕО

Спустя всего полгода после Олимпиады в Рио-де-Жанейро спортивные объекты, где проводились соревнования, превратились в форменный кошмар. Везде и всюду – грязь, мусор, руины и полное запустение.

Так, сообщают западные СМИ, знаменитый стадион «Маракана» обесточен, черви проели газон, окна разбиты, зрительские кресла вырваны и испорчены. Воры вынесли со стадиона все, что только можно было оторвать и унести: огнетушители, шланги, телевизоры и даже бронзовый бюст Марио Филью – журналиста и писателя, в честь которого названа арена.

Новый День: Черви, грязь, руины и запустение: олимпийские объекты Рио превратились в кошмар

Стадион «Маракана» разорили мародеры (фото – Associated Press)

Плавательный бассейн высох. Поле для гольфа покрылось рытвинами. Две арены, теннисный центр и велодром также находятся в запустении. Спортивные объекты забросили, потому что власти города не смогли привлечь достаточное количество игроков, а жилье в олимпийской деревне оказалось слишком дорогим для местных жителей и распродать его не удалось.

Новый День: Черви, грязь, руины и запустение: олимпийские объекты Рио превратились в кошмар

Зрительские сиденья выдрали «с корнем» и вышвырнули (фото – Associated Press)

В бразильском министерстве спорта заявили, что олимпийские объекты строились на основании договоренностей частных лиц между собой, но после политического кризиса и смены власти в стране договоренности утратили силу.

Новый День: Черви, грязь, руины и запустение: олимпийские объекты Рио превратились в кошмар

А это неаппетитное зрелище – бывший олимпийский бассейн (фото – Reuters)

Новый День: Черви, грязь, руины и запустение: олимпийские объекты Рио превратились в кошмар

В целом все выглядит, как большая помойка (фото – Getty)

Рио-де-Жанейро, Зоя Березина

Рио-де-Жанейро. Другие новости 14.02.17

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