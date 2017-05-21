Россия чуть не упустила «бронзу» хоккейного чемпионата мира

Национальная сборная России обыграла Финляндию в матче за третье место чемпионата мира по хоккею с шайбой со счетом 5:3. Как и накануне в полуфинальном матче с канадцами, в третьем периоде российские хоккеисты заставили понервничать болельщиков, когда финны сократили отставание до минимума.
Счет в матче открыла российская команда в первом периоде, и во второй 20-минутке довела его до 4:0. Однако затем сборная Финляндии отыграла три шайбы и были близка сравнять счет. Между тем прорыв Никиты Кучерова и его гол поставили крест на надеждах финнов.
В составе российской команды дважды отличился Никита Гусев, по одной шайбе, кроме Кучерова, забросили Владимир Ткачев и Богдан Киселевич.
Таким образом сборная России получила бронзовые медали чемпионата мира и тем самым повторила прошлогодний результат.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 20.05.17
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