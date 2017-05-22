Швеция вырвала у Канады победу в финале ЧМ по хоккею

Публикации за 22.05.17

Сборная Швеции вырвала победу у канадской команды в финале чемпионата мира по хоккею, обыграв соперников по буллитам.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1:1. Овертайм не принес дополнительных голов. В итоге судьбу первого места решила серия буллитов, в которой сборная Швеции забросила две шайбы в ворота канадцев. Ее соперникам не удалось ни разу пробить защиту шведского вратаря. Матч закончился с итоговым счетом 2:1 в пользу шведских хоккеистов. Для Швеции золото мирового первенства стало первым с 2013 года.

Сборная Россия стала бронзовым призером Чемпионата мира по хоккею. Игра с финской командой завершилась со счетом 5:3. Отметим, что россиянин Артемий Панарин признан лучшим бомбардиром первенства с результатом 17 очков (4 шайбы и 13 передач).

Кельн, Москва, Светлана Петрова

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