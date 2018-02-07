МОК отказался от хоккея с мячом, ледолазания и ски-альпинизма

Хоккея с мячом и других новых видов спорта на зимних Олимпийских играх 2022 года, по-видимому, не будет. Такое заявление в ходе выступления на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Южной Корее сделал Хуан Антонио Самаранч-младший.

«Пекин не просил ни о каких новых видах спорта в программе Олимпийских игр-2022», – констатировал Самаранч-младший.

Как отмечает «Р-спорт», ранее появились сообщения, что программа соревнований Олимпийских игр 2022 года может быть расширена, рассматривается возможность включить в нее в рамках тестовых видов спорта ледолазание, ски-альпинизм и хоккей с мячом. Новые дисциплины должны быть предложены для включения в календарь Игр-2022 на заседании исполкома МОК в июле.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.02.18

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