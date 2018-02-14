Россия на пути к очередной олимпийской медали: дуэт фигуристов стал вторым в короткой программе

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми в короткой программе спортивных пар на Олимпийских играх в Пхенчхане. Спортсмены без ошибок отказали свою программу и набрали 81,63 балла, немного улучшив свой результат в командных соревнованиях. Отметим, в минувший понедельник Тарасова и Морозов завоевали олимпийское серебро в командных соревнованиях.

Первое место заняли действующие чемпионы мира – китайский дуэт Вэньцзин Суй и Хань Цун, получившие 82,39 балла. Третьими идут канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд с 76,82 балла.

Вторая российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт заняли 8 место с результатом 74,35 балла. Первую десятку замкнул еще один дуэт из России Кристина Астахова и Алексей Рогонов, набравший 70,52 балла. Эти спортсмены заменили неприглашенную на ОИ ведущую российскую пару Ксения Столбова и Федор Климов.

Призеры Олимпиады определятся по итогам произвольной программы, которую фигуристы откатают 15 февраля.

Пхенчхан, служба информации РИА «Новый День»

Пхенчхан. Другие новости 14.02.18

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