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Среда, 14 февраля 2018, 13:30 мск

Спорт

Легендарная легкоатлетка Елена Исинбаева снова стала мамой

Фото: инстаграм Елены Исинбаевой

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом и семикратная чемпионка мира Елена Исинбаева стала мамой во второй раз. Спортсменка родила мальчика. Об этом Исимбаева сообщила в своем инстаграме.

«Доброе утро друзья! Спешу поделится с вами прекрасной новостью! В нашей семье случилось пополнение. Я родила сына и стала дважды мамой! Огромное спасибо за ваши многочисленные поздравления и добрые слова!», – пишет 35-летняя спортсменка.

Инстаграм

Тренер Исинбаевой Евгений Трофимов, которому чемпионка сообщила радостную весть сразу после рождения ребенка, рассказал, что его подопечная чувствует себя хорошо, передает РИАН.

Отметим, что это уже второй ребенок в семье знаменитой спортсменки. Елена Исинбаева и ее муж – российский копьеметатель Никита Петинов воспитывают трехлетнюю дочь Еву.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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