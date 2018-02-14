Легендарная легкоатлетка Елена Исинбаева снова стала мамой

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом и семикратная чемпионка мира Елена Исинбаева стала мамой во второй раз. Спортсменка родила мальчика. Об этом Исимбаева сообщила в своем инстаграме.

«Доброе утро друзья! Спешу поделится с вами прекрасной новостью! В нашей семье случилось пополнение. Я родила сына и стала дважды мамой! Огромное спасибо за ваши многочисленные поздравления и добрые слова!», – пишет 35-летняя спортсменка.

Тренер Исинбаевой Евгений Трофимов, которому чемпионка сообщила радостную весть сразу после рождения ребенка, рассказал, что его подопечная чувствует себя хорошо, передает РИАН.

Отметим, что это уже второй ребенок в семье знаменитой спортсменки. Елена Исинбаева и ее муж – российский копьеметатель Никита Петинов воспитывают трехлетнюю дочь Еву.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.02.18

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