Российский фристайлист выиграл олимпийскую бронзу

Российский фристайлист Сергей Ридзик выиграл бронзу в ски-кроссе на Олимпийских играх в Пхенчхане. Это 12-я по счету олимпийская медаль у спортсменов из России на Играх-2018 и первая награда в истории отечественного ски-кросса на Олимпиаде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ридзик упал в начале заезда после того, как его задел другой спортсмен, но сумел сразу же подняться и продолжить борьбу за награду. В итоге он финишировал третьим.

Золото завоевал канадец Брэйди Лемэн, серебро у швейцарца Марка Бишофбергера.

Теперь в активе россиян 12 олимпийских медалей – три серебряные и девять бронзовых.

Пхенчхан, служба информации РИА «Новый День»

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