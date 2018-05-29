Американский боец MMA Монсон получил гражданство России

Президент России Владимир Путин 28 мая подписал указ о предоставлении американскому бойцу смешанных единоборств (MMA) Джеффу Монсону российского гражданства. Документ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, Монсон попросил предоставить ему российское гражданство в сентябре 2015 года. Как писал «Новый День», в декабре 2015 года Монсон заявил, что все необходимые для получения российского паспорта документ оформлены, а ждать осталось недолго. «Действительно, получение российского гражданства было одобрено. Сейчас мне нужно подождать пару дней пока готовится мой паспорт, но все остальные необходимые подписи были уже получены», – сообщил Монсон. «Я чувствую облегчение от того, что это, наконец, случилось, так как я этого долго ждал. Я счастлив», – добавил спортсмен. По его признанию, он чувствует «определенное давление, так как это большая ответственность – выступать за Россию».

По словам бойца, он планирует открыть свою школу для детей и взрослых, но не определился в каком городе. «Русский пока мне дается тяжело, но это дело практики», – признался он. В начале 2015 года он сделал татуировку с изображением скульптуры «Родина-мать зовет!", установленной на Мамаевом кургане в Волгограде.

Монсон дебютировал в смешанных единоборствах в 1997 году и продолжал участвовать в поединках до октября 2016 года. Тогда он победил американского бойца Шеннона Ритча, бой проходил в Невинномысске. Всего Монсон провел 87 боев, из них – 60 побед, в том числе три нокаутом. Имеет черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Монсон симпатизирует идеям коммунизма и считает их «путем равенства и свободы для всех людей».

Москва, Иван Гридин

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