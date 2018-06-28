Стали известны траты болельщиков ЧМ-2018 на гостиницы, еду и сувениры

Платежная система Visa, которая является глобальным спонсором чемпионата мира по футболу, оценила траты болельщиков во время мундиаля. Самыми расточительными гостями мирового первенства оказались граждане США. Меньше всего потратили представители Королевства Тонга.

В первые дни ЧМ-2018 футбольные фанаты только в Москве потратили 1,7 млрд рублей по картам Visa, что является рекордом среди городов России, пишет РБК. На втором месте Санкт-Петербург, здесь туристы оставили более 500 млн рублей, затем идет Сочи – 104 млн рублей, замыкают список Казань и Екатеринбург – 71 млн и 48 млн рублей соответственно.

Наибольшие суммы болельщики тратили на размещение в отелях, одежду и питание в кафе и ресторанах. Средний чек иностранцев составил около 3,6 тысячи рублей. Каждая пятая покупка совершалась бесконтактным способом, то есть с помощью смартфонов, умных часов и колец.

Visa посчитала и расходы болельщиков на стадионах во время матчей чемпионата. Абсолютным лидером стала арена «Лужники», где зрители потратили 139 млн рублей. Примечательно, что траты иностранных гостей и россиян оказались практически одинаковыми – 71 млн и 68 млн рублей. Меньше всего зрители оставили на стадионе в Калининграде – 16,5 млн рублей.

На стадионах болельщики больше всего тратят на еду и напитки, а также сувениры. Россияне больше денег спустили на закуски, тогда как иностранцы предпочитали прикупить больше спортивной атрибутики.

Чемпионат мира по футболу в России стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. Матчи мундиаля проходят в 11 городах страны.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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