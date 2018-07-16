Безвиз после ЧМ, мирные болельщики и рекорды завершившегося мундиаля

Иностранцы, побывавшие на матчах завершившегося 15 июля чемпионата мира по футболу по паспорту болельщика (Fan ID), смогут многократно посещать Россию до конца 2018 году. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин после финального поединка мундиаля, завершившегося победой сборной Франции.

«Мы сделаем так: для иностранных болельщиков, которые имеют на данный момент оформленные паспорта болельщиков, мы для них сделаем безвизовый въезд в Российскую Федерацию до конца текущего года – многократный, я повторяю, безвизовый режим», – сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов, сообщает пресс-служба Кремля. Путин выразил надежду, что иностранцы воспользуются такой возможностью и «приедут в нашу Россию ещё не один раз с друзьями и с членами своих семей».

Кроме того, президент РФ поблагодарил иностранных фанатов, которые «вели себя просто прекрасно, проявили самые лучшие качества любителей спорта и футбола, показали, что спорт и футбол может не разъединять, не вести к дракам и потасовкам, а объединять людей на основе общих принципов и общих ценностей, причем таких культурных и гуманистических». Путин в связи с этим отметил, что «у миллионов людей… просто изменилось мнение о нашей стране». «И это результат, это тоже большой результат», – заключил он.

Также Путин отметил, что приехавшие в Россию болельщики «действительно чувствовали себя в безопасности, могли спокойно и комфортно передвигаться между городами и по всей стране в целом» и «не сталкивались ни с излишними барьерами, ни с излишними ограничениями». «Все процедуры, связанные с безопасностью, были надежны, но не создавали ненужных, излишних неудобств», – подчеркнул он. Путин указал, что за все время ЧМ-2018 «у нас не было ни одного серьезного происшествия», и поблагодарил сотрудников российских и иностранных спецслужб за работу по обеспечению безопасности на турнире.

Стоит отметить, что первоначально предполагалось, что действие безвизового режима для обладателей Fan ID прекратится через десять дней после финального матча турнира. Документ также давал право бесплатного проезда в общественном транспорте в городах-организаторах мундиаля и на поездах между городами ЧМ.

Чемпионат мира проходил на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В финальном матче чемпионата мира-2018 на стадионе «Лужники» Франция обыграла Хорватию со счетом 4:2. На игре присутствовали президенты России, Франции, Хорватии. Таким образом, французы во второй раз в своей истории стали чемпионами мира – до этого команда побеждала на турнире 1998 года, проходившем во Франции.

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, подводя итоги турнира, отметил, что «ЧМ принес много беспрецедентных цифр и рекордов». Так, по его словам, было продано «98% билетов, а это 3 млн», аэропорты приняли 15 млн пассажиров, бесплатными поездами воспользовалось 300 тыс. фанатов при заполняемости 70%. Кроме того, указал Сорокин, фестивали болельщиков FIFA-2018 в разных городах посетили 7 млн человек – «это больше, чем в Бразилии в 2014 году».

По данным оргкомитета, выручка FIFA от проведения мундиаля составила рекордные $6,1 млрд. Российские организаторы при этом покрыли основные расходы на проведение ЧМ в размере $14 млрд, отметил Сорокин, напомнив, что во время проведения чемпионата мира в Бразилии в 2014 году выручка FIFA составила $4,8 млрд.

Добавим, что ЧМ-2018 стал третьим в истории по забитым голам. На прошедшем турнире в 64 играх в ворота было отправлено 169 мячей – это третий показатель в истории турнира, сообщает sports.ru. Рекорд принадлежит мундиалям 1998 и 2014 годов, когда было забито по 171 голу.

Ранее на пресс-конференции по итогам ЧМ-2018 президент FIFA Джанни Инфантино назвал турнир в России «лучшим в истории». По его словам, по среднему числу зрителей Россия вошла в десятку самых посещаемых мундиалей в истории.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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