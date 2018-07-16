«Спасибо Путину за это». Вернутся ли на Урал интуристы после введения безвиза

Президент Владимир Путин пообещал, что иностранные туристы, которые приезжали в Россию на Чемпионат мира по футболу – 2018 и оформляли Fan ID, смогут приехать в страну до конца года по этому же документу. Оформления въездных виз не потребуется. Но вернутся ли на Урал интуристы ‒ вопрос. «Новый День» попросил прокомментировать инициативу президента представителей местной сферы гостеприимства.

«Мы получали обратную связь от мексиканцев, от перуанцев, и они говорили, что хотели бы вернуться в Екатеринбург, но уже зимой. Многие из них ведь даже снега не видели. Не могу сказать, насколько эти отзывы отражают общий тренд, но мы бы очень этого хотели. Скрестили пальцы», ‒ сказал «Новому Дню» коммерческий директор Usta Hotels Виктор Салин.

С ним согласны и его коллеги из других отелей.

«Вообще, это отличная идея, надо пожизненно ввести бесплатную визу для этих товарищей. Не думаю, что на Урал будет массовый приток именно тех же туристов, все же они летели издалека. У нас ведь жили, в основном, болельщики из Южной Америки. Наверняка кто-то приедет, захочет пройтись по улицам Екатеринбурга, но не массово. Другой вариант ‒ болельщики из других стран, которые не доехали во время ЧМ до нас. Тут играет роль, что сложно визы получать, а сейчас будет возможность без проблем приехать. Кстати, у нас и так начался высокий туристический сезон, в том же «Эмеральде» много иностранцев. Так что все возможно», ‒ заметил управляющий Demidov Plaza и «Эмеральда» Сергей Дерендяев.

Рестораторы тоже ждут возвращения гостей из-за рубежа, поскольку новый опыт массового приема иностранцев оказался удачным.

«Я могу сказать только одно: если бы эти дивные люди вернулись, мы все были бы счастливы. Для человека в отпуске ‒ это праздник, другие эмоции и другой повод для посещения. Им все ново и любопытно, они радуются искренне. Ради таких эмоций хочется работать. Ну и, конечно, хочется отметить наш уровень сервиса, если говорить про рынок в целом. Я бываю за границей 4-6 раз в год, и у нас действительно очень сильно стараются, чтоб гости были довольны», ‒ заверила директор по маркетингу и развитию Resta Management Наталья Фоминых.

В целом инициативу весьма положительно воспринимают и в Уральской ассоциации туризма, ссылаясь при этом на зарубежный опыт. «Когда идет упрощение визового режима, то рост въездного туризма идет от 30 до 50%. Мы подобного опыта еще не имеем, поэтому сложно цифры спрогнозировать, сколько будет возвратных туристов от всего потока. Но я убежден, что положительные результаты не заставят себя ждать, ‒ сказал «Новому Дню» исполнительный директор УАТ Михаил Мальцев и добавил, что относиться ко всему надо со сдержанным оптимизмом. ‒ Мы должны помнить, что болельщики ‒ это специфический контингент, который интересует в первую очередь само событие, футбол, и в меньшей степени ‒ страна. Но жест, показывающий нашу открытость, важен для мировой туристской открытости, поскольку сейчас главным препятствием для въездного туризма в Россию, по моему убеждению, которое строится на общении с национальными офисами разных стран, является сложность получения виз в РФ».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.07.18

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