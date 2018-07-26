Американские спецслужбы предложили помощь Федору Емельяненко

Российский боец Федор Емельяненко рассказал о теме беседы с представителем ФБР в апреле 2018 в Чикаго. По словам спортсмена, агент американской спецслужбы предлагал ему помощь.

О встрече Емельяненко с ФБР написала газета The Telegraph. По данным издания, переговоры состоялись 28 апреля, когда россиянин приехал в Чикаго на бой с Фрэнком Миррой. «Стоит напомнить, что у Федора есть высокопоставленные друзья-поклонники, а именно президенты Владимир Путин и Дональд Трамп», – писала тогда газета.

Сам Емельяненко сообщил, что разговор с представителем спецслужбы США был короткий, передает РИА «Новости». «Мы вернулись с тренировки в гостиницу, а там нас ждал офицер ФБР, он представился, дал свою визитку и сказал, чтобы мы обращались в случае форс-мажорных ситуаций напрямую к нему», – рассказал боец и добавил, что не знает, зачем еще он был нужен этот разговор.

«С чем это было связано, не знаю. С ним остались вести переговоры представители Bellator (организатор боев по смешанным единоборствам – прим. ред.)», – уточнил Емельяненко.

В The Telegraph ранее предполагали, что интерес ФБР к российскому спортсмену был вызван его участием в чемпионате, организованном Affliction Entertainment. Совладельцев этой компании был Дональд Трамп, а управляющим директором его личный адвокат Майкл Коэн.

Чикаго, Служба информации РИА «Новый День»

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