Международный союз конькобежцев обнулил рекорды российских фигуристов

Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел систему начисления оценок, в результате все рекорды, поставленные в фигурном катании, ушли в историю. Новые правила сделали бессмысленными все предыдущие достижения.

Существующая система оценивания применялась с 2003 года. ISU пересмотрел Grade of Execution – «шкалу уровня исполнения», пишет «Газета.Ru». Ранее она предусматривала оценки от «-3» до «+3», теперь – от «-5» до «+5».

Как пояснили в союзе, таким образом будет поощряться не сложность, а качество исполнения. Прежние рекорды были объявлены историческими, а новые достижения будут записываться с чистого листа.

В общей сложности зафиксировано 12 лучших результатов, из них четыре принадлежат российским спортсменам. Фигуристка Евгения Медведева установила свои рекорды в прошлом году на командном чемпионате мира. Алина Загитова показала лучший результат в короткой программе на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Достижение Татьяны Волосожар и Максима Транькова было установлено на Играх-2014.

Лозанна, Служба информации РИА «Новый День»

Лозанна. Другие новости 17.08.18

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