Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе

Фигуристка Евгения Медведева собирается вернуться в группу тренера Этери Тутберидзе. Об этом сообщили источники РИА «Новости» и подтвердил замначальника отделения «Хрустальный» центра «Самбо-70» Эдуард Аксенов.

После Олимпийских игр 2018 года Медведева покинула Тутберидзе и тренировалась у Брайана Орсера в Торонто. Из-за пандемии спортсменка была вынуждена вернуться в Москву. Орсер консультировал ее по видеосвязи. Детали возможного перехода Медведевой к Тутберидзе пока неизвестны.

На счету Евгении Медведевой две олимпийские медали, золото чемпионатов мира и Европы 2016 и 2017 годов. После ухода от Тутберидзе фигуристка завоевала бронзу чемпионата мира, стала третьей на этапе Гран-при в Канаде, победила в Финале Кубка России. В прошлом сезоне Медведева заняла второе место на этапе Гран-при в Москве.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.09.20

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