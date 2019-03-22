Алина Загитова впервые стала чемпионкой мира

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию в Японии.

Спортсменка набрала 237,50 балла по итогам короткой и произвольной программ. Это ее первая в карьере победа на чемпионатах мира.

Второе место заняла Элизабет Турсынбаева из Казахстана (224,76 балла). Еще одной россиянке, двукратной чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой досталось третье место (223,80 балла).

Третья представительница России Софья Самодурова стала восьмой (208,58 балла).

Алина Загитова призналась в эфире «Первого канала», что золото далось ей тяжело: «Тяжелая медаль… Спасибо команде, что она меня терпела. И получился хороший результат. До последнего держала себя в тонусе».

Тренер чемпионки Этери Тутберидзе отметила, что «очень сильно волновалась». «Поверила, что золото, уже когда Алина в дорожку пошла, в финале программы. Каждый элемент должна доделывать и докатывать. Мы очень счастливы. Тяжелее дается – больше ценится», – добавила она.

Сайтама, служба информации РИА «Новый День»

Сайтама. Другие новости 22.03.19

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