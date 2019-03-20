Лидирует с большим отрывом: Алина Загитова сделала заявку на золото чемпионата мира

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова показала лучший результат в короткой программе на чемпионате мира в японской Сантаме. За прокат 16-летняя спортсменка получила 82,08 балла.

Второе место заняла японка Каори Сакомото с результатом 76,86 балла. Третье место у фигуристки из Казахстана Элизабет Турсынбаевой (75,96 балла).

Еще две россиянки – Евгения Медведева и действующая чемпионка Европы Софья Самодурова – заняли соответственно четвертое и девятое место. Медведева получила за свою короткую программу 74,23 балла, Самодурова – 70,42 балла.

Одна из фавориток мирового первенства 16-летняя японка Рика Кихира стала только седьмой (70,90 балла): фигуристка не смогла прыгнуть свой коронный тройной аксель, сделав «бабочку».

Произвольную программу спортсменки представят в пятницу, 22 марта.

Ранее сегодня свои короткие программы представили пары. Лидерство захватили российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набрав 81,21 балла и установив мировой рекорд. На втором месте – китайский дуэт Суй Вэньцзин и Хань Цуном (79,24 балла). Третье место у еще одной китайской пары – Пэн Чэн и Цзинь Ян (75,51 балла).

Другая российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт заняли четвертое место с результатом 73,96 балла. Еще один дуэт из России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский идут шестыми (69,99 балла). Произвольную программу пары покажут в четверг, 21 марта.

Сайтама, служба информации РИА «Новый День»

Сайтама. Другие новости 20.03.19

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