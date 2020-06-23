8-летняя фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко

Фигуристка Арина Парсегова сообщила о переходе из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Об этом 8-летняя спортсменка написала в своем Instagram.

«Мы приняли решение перейти в другую школу. Свой дальнейший тренировочный путь мы продолжим в академии Евгения Викторовича Плющенко, благодарим его за эту возможность!» – отметила Парсегова.

Весной 2020 года к Плющенко перешли Александра Трусова и Вероника Жилина. Пару лет назад Тутберидзе покинула двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

По словам экспертов, Тутберидзе находится в США и не часто выходит на связь с подопечными. Фигуристкам зачастую не хватает внимания в группе.

Москва, Зоя Осколкова

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