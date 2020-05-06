Фигуристка Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко

Фигуристка Александра Трусова покидает команду именитого тренера Этери Тутберидзе и будет тренироваться у Евгения Плющенко. Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, Тутберидзе находится в США и не часто выходит на связь с подопечными. Трусовой не хватает внимания в группе. Во многом из-за этой проблемы Тутберидзе два года назад покинула двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Кроме того, постановщик всех программ Даниил Глейхенгауз делает ставку на Анну Щербакову, которой и уделяет больше времени.

Трусова в нынешнем сезоне победила на двух этапах Гран-при, но затем три турнира подряд (финал Гран-при, чемпионат России и чемпионат Европы) оставалась третьей. Она уступала Щербаковой и Алене Косторной.

В академии Плющенко работает Александр Волков, который был первым тренером Трусовой. По словам экспертов, уход фигуристки от Тутберидзе выглядит логично, у двукратного олимпийского чемпиона ей будут уделять больше внимания.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.04.20

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