Без шансов для Макгрегора: Нурмагомедов победил ирландца, но остался без пояса чемпиона

Российский боец Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, уверенно победив Конора Макгрегора. Между тем пояс чемпиона Нурмагомедову так и не был вручен – он покинул октагон до официального объявления результата поединка и участвовал в массовой потасовке с командой Макгрегора. Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что российский спортсмен вообще может лишиться титула.

Бой Нурмагомедова и Макгрегора на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе проходил с преимуществом российского бойца. В первом раунде ему удалось сразу провести тейкдаун. Россиянин контролировал ноги соперника, но не смог нанести большого количества ударов. Вторая пятиминутка началась с мощного удара Нурмагомедова рукой в челюсть соперника справа. Макгрегор отвечал свои выпадами, но позднее вновь оказался в партере. Ирландский боец пропустил большое количество ударов, но смог подняться в стойку, отмечает РБК.

Третий раунд прошел в равной борьбе без явного преимущества у одного из соперников. В четвертой пятиминутке после обмена ударами Нурмагомедов в очередной раз перевел соперника на настил октагона. Россиянин провел удушающий прием на шею, и рефери остановил бой.

После окончания поединка началась массовая драка. Нурмагомедов вышел за пределы октагона и начал потасовку с тренером Макгрегора по американскому джиу-джитсу Дилоном Денисом. Ирландский спортсмен подрался с бойцом из команды Нурмагомедова Зубайрой Тухуговым.

После окончания потасовки участники поединка вернулись в клетку, и президент UFC Дэйна Уайт объявил Нурмагомедову, что он не имел права покидать октагон. Бойцов увели из зала, а ринг-аннаунсер объявил, что победу удушающим приемом в четвертом раунде одержал российский спортсмен.

Несмотря на победу в поединке, российскому бойцу отказались вручить чемпионский пояс UFC. Глава организации Дэйна Уайт объяснил это решение тем, что Нурмагомедов нарушил правила, покинув октагон до официального объявления результата поединка.

Вернувшись в октагон, Нурмагомедов потребовал вручить ему чемпионский пояс. «Верните мне пояс! Я одержал победу! Посадите меня в тюрьму, если я что-то сделал не так, но сейчас просто отдайте мне пояс», – заявил российский боец.

После разговора с Уайтом Нурмагомедов покинул зал T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. В результате российский спортсмен был официально объявлен победителем боя, но чемпионский пояс ему так и не вручили.

«Я не могу гарантировать на сто процентов, что у Хабиба не отберут чемпионский пояс после случившегося. Мы подчиняемся комиссии Невады, и я уверен, что она примет очень жесткое решение. Хабиб должен переживать не из-за меня, а из-за комиссии», – цитирует Уайта портал «Чемпионат».

Президент UFC объяснил, что не стал вручать Нурмагомедову чемпионский пояс, поскольку это могло вызвать негативную реакцию со стороны болельщиков. «Считаю, что такие бойцы не заслуживают права выступать в нашем промоушне. Мы не могли вручить пояс Хабибу в октагоне, мы действительно беспокоились о безопасности болельщиков», – сказал Уайт.

Лас-Вегас, служба информации РИА «Новый День»

Лас-Вегас. Другие новости 05.10.18

«Автомобилист» обыграл на выезде «Амур», добившись 14-й победы подряд. / Биатлонист Антон Шипулин сообщил о продолжении спортивной карьеры. / «Автомобилист» выиграл 13-й матч КХЛ подряд. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»