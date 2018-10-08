Мало не покажется: отец Хабиба рассказал, как накажет сына за драку после боя (ФОТО)

Отец и наставник российского бойца ММА, чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал драку, которую устроил его сын после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Напомним, после поединка россиянин перепрыгнул через ограждение октагона и пошел драться в зрительный зал.

Драка после победного боя Хабиба Нурмагомедова, скриншот видео YouTube

Нурмагомедов-старший счел поведение сына неприемлемым и заявил, что Хабиб несет ответственность за потасовку. «Я вынужден буду вынести свои санкции, более жесткие. Жестче, чем у UFC», – заявил отец спортсмена в комментарии Первому каналу, подчеркнув, что за пределами октагона «должны быть дисциплина и порядок». По словам Абдулманапа Нурмагомедова, вне ринга находятся «обычные люди, женщины и дети», поэтому «должно быть всё мирно».

Отец российского бойца связал инцидент после боя с ирландцем с нервным накалом, который пережил его сын: «Прыгнул ногами вперед – это был предел моих нервных потрясений». Об этом Нурмагомедов-старший заявил в интервью Пятому каналу.

Также он сообщил, что пока не знает, когда его сын вернётся из США. Изначально предполагалось, что Хабиб вылетит домой 9 октября, но пока не решен вопрос с его гонораром и поэтому его возравщение откладывается.

Менеджер российского спортсмена Али Абделазиз принес извинения атлетической комиссии, властям и полиции штата Невада за поведение Нурмагомедова после боя с Макгрегором. По его словам, Хабиб ввязался в побоище, которое спровоцировали участники команды его соперника. «Это не тот способ, которым мы хотели отпраздновать победу… Но когда вы говорите о стране, семье, религии и пытаетесь «убить» кого-либо… может произойти такое дерьмо», – написал Абделазиз в своем Instagram.

Как сообщал «Новый День», накануне Нурмагомедов защитил свой титул в UFC, победив Макгрегора. Поединок прошел в американском Лас-Вегасе. После боя российский спортсмен перепрыгнул через ограждение октагона и затеял драку в зрительном зале. Он напал на спарринг-партнера Макгрегора Диллона Дэниса. Затем произошло несколько стычек между участниками команд Макгрегора и Нурмагомедова, в частности, боец UFC Зубайра Тухугов напал на ирландца. Охранникам удалось разнять их, а Макгрегора увели в подтрибунное помещение.

Драка после победы Хабиба над Макрегором

На послематчевой пресс-конференции Нурмагомедов извинился за свое поведение: «Я хочу извиниться перед атлетической комиссией. Это – не моя лучшая сторона!» Макгрегор со своей стороны отказался направлять заявление в полицию.

Комментируя скандал, президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Нурмагомедов может быть лишен титула чемпиона за поведение после поединка. По его словам, россиянин не сможет получить гонорар до окончания расследования.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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