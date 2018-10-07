Макгрегор жаждет реванша: ирландец сделал заявление

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор, который сегодня потерпел поражение от российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова в схватке за титул чемпиона UFC, заявил о готовности к реваншу. Об этом он сообщил в своем твиттере.

«Хороший удар. Жду реванша», – отметил Макгрегор.

Как сообщал «Новый День», сегодня Нурмагомедов защитил свой титул в UFC, победив Макгрегора. Поединок прошел в Лас-Вегасе (США). После поединка российский спортсмен перепрыгнул через ограждение октагона и пошел драться в зрительный зал. Он напал на спарринг-партнера Макгрегора Диллона Дэниса. Затем произошло несколько стычек между участниками команд Макгрегора и Нурмагомедова, в частности, боец UFC Зубайра Тухугов напал на ирландца. Охранники смогли разнять их, а Макгрегора увели в подтрибунное помещение.

На послематчевой пресс-конференции Нурмагомедов извинился за свое поведение: «Я хочу извиниться перед атлетической комиссией. Это – не моя лучшая сторона!» Макгрегор со своей стороны отказался направлять заявление в полицию.

Комментируя этот скандал, президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Нурмагомедов может быть лишен титула чемпиона за поведение после поединка.

Лас-Вегас, служба информации РИА «Новый День»

Лас-Вегас. Другие новости 07.10.18

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