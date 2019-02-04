Россия потратит более 1,5 млрд рублей на Евро-2020

Проведение четырех матчей UEFA Евро-2020 обойдется России в 1,5 млрд рублей. Такие подсчеты приводятся в материалах заседания рабочей группы по совершенствованию законодательства России в области физкультуры и спорта совета при президенте РФ.

В документе уточняется, что в целом расходы на реализацию законопроекта составят 1,594 млрд рублей, передает «Интерфакс». Более трети этой суммы – 656 млн рублей потратят на обеспечение безопасности. Уже в текущем году около 200 млн рублей уйдут на подготовку и обучение персонала частных охранных предприятий, остальные более 450 млн рублей пойдут на обеспечение безопасности в местах проведения матчей.

Чуть более 370 млн рублей выделяется на финансирование деятельности локального оргкомитета. Расходы на программу волонтеров составят 134,7 млн рублей.

Чемпионат Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Три матча групповой стадии и четвертьфинал турнира примет Санкт-Петербург.

Ожидается, что в Россию в этот период приедут около 250 тысяч иностранцев.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.02.19

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