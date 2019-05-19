УЕФА объявил стоимость билетов на матчи Евро-2020

УЕФА объявил стоимость билетов на матчи чемпионата Европы (ЧЕ) по футболу 2020 года. Самые дешевые билеты обойдутся в 30 евро, самые дорогие – в 945 евро, на финальную игру, которая пройдет в Лондоне, говорится в сообщении организации.

Турнир примут летом будущего года 12 европейских городов – Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург. В Северной столице состоятся четыре игры континентального первенства.

Билеты на Евро-2020 будут доступны в трех ценовых категориях. Города, принимающие турнир, разбиты на два кластера, исходя из покупательской способности жителей. Самые дешевые билеты на игры группового этапа и 1/8 финала в городах кластера А будут стоить 50 евро – в эту группу попали Амстердам, Бильбао, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург. Самые дорогие обойдутся в 185 евро. Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге пройдет одна из игр 1/4 финала. За билет на нее придется выложить от 75 до 225 евро.

В кластер B попали Баку, Будапешт и Бухарест. Минимальная стоимость посещения матчей группового этапа, 1/8 и 1/4 финала в этих городах будет составлять 30 евро, максимальная – 125 евро.

Всего болельщикам будут предложены около 3 млн билетов двух типов – отдельные (на один матч на одном стадионе) и Follow my team (билеты на все матчи той или иной сборной на чемпионате).

Продажа первой партии билетов пройдет с 12 июня по 12 июля 2019 года – за этот период планируется реализовать 1,5 млн билетов. Еще 960 тыс. билетов поступит в продажу после жеребьевки финальной стадии 30 ноября. Они будут распространяться среди болельщиков сборных, которые пробьются на турнир. Последняя партия билетов попадет в продажу для болельщиков команд, которые попадут на Евро через стыковые матчи.

Напомним, в стартовых отборочных матчах на Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии со счетом 1:3, а затем разгромила сборную Казахстана со счетом 4:0. После двух туров Россия с тремя очками занимает второе место в турнирной таблице.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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