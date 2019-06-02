Западные СМИ: Россия рискует пропустить Олимпиаду-2020

Российские спортсмены оказались перед риском отстранения от Олимпиады-2020 в Токио после нового допингового скандала вокруг прыгуна в высоту Данила Лысенко. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что спортсмена заподозрили в даче ложных показаний по делу о пропуске допинг-тестов в прошлом году. Сообщается, что Лысенко представил поддельные документы, согласно которым был болен и не мог явиться на проверки, отмечает РБК.

Источники издания, знакомые с ходом расследования этого дела, сообщили, что адрес клиники, выдавшей справку, был липовым. По указанному адресу, утверждают они, находится разрушенное здание. «Клиника была выдуманной – от регистрационных номеров до фальшивых имен врачей и липовых документов. Здесь [по этому адресу] нет клиники», – приводит газета слова своего источника.

Подозрения падают и на представителей Федерации легкой атлетики России, которые могли таким образом намеренно замаскировать допинговые нарушения Лысенко, чтобы избежать проверок и помочь ему выиграть золото на предстоящей Олимпиаде.

Источник газеты считает, что, если обвинения будут доказаны, российских спортсменов отстранят от Олимпиады в Токио.

Примечательно, что сообщения об угрозе отстранения россиян от Олимпиады в Токио поступают на фоне готовящегося заседания совета Международной федерации легкой атлетики (ИААФ), где 8-9 июня должен будет рассматриваться вопрос восстановления российской федерации, членство которой было приостановлено в ноябре 2015 года.

Лондон – Москва, служба информации РИА «Новый День»

Лондон – Москва. Другие новости 02.06.19

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