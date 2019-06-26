ВАДА не сдается: российским спортсменам снова грозят антидопинговыми санкциями

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) надеется возбудить больше сотни дел в отношении российских спортсменов, которые могли использовать допинг в ходе Олимпиады-2014. Об этом сообщил президент организации Крейг Риди.

«Мы надеемся возбудить больше 100 дел в ходе первой волны проверки в отношении тех спортсменов, которых мы подозреваем в мошенничестве», – сказал Риди на сессии исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне, передает «Интерфакс».

Спортивный чиновник также отметил, что в апреле ВАДА изъяла из Московской лаборатории 2262 образца допинг-проб, который «могут быть использованы для аргументации по делам против атлетов, которые мошенничали». «Мы собираем доказательства по делам, будем делиться ими со спортивными федерациями», – сказал Риди.

Глава ВАДА уточнил, что надеется завершить этот процесс к концу года.

Как известно, российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу ВАДА в ноябре 2015 года после появления информации о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

20 сентября 2018 года исполком ВАДА вернул статус соответствия РУСАДА, при условии, что его экспертам будет обеспечен доступ к данным о пробах, хранящихся в Московской антидопинговой лаборатории.

Лозанна, служба информации РИА «Новый День»

Лозанна. Другие новости 26.06.19

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