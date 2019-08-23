Четыре года без хоккея: форвард сборной России Евгений Кузнецов попался на кокаине

Нападающий сборной России по хоккею и клуба «Вашингтон Кэпиталз», воспитанник челябинского «Трактора» Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года после обнаружения в его крови кокаина. Соответствующее решение приняла Международная федерация хоккея (ИИХФ), сообщается на сайте организации.

Запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе 27-летнего хоккеиста, взятой 26 мая 2019 года на чемпионате мира. Кузнецов не просил вскрывать пробу, говорится в сообщении. Он был временно отстранен от соревнований с 13 июня 2019 года. Срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил завершится 12 июня 2023 года.

Напомним, в конце мая текущего года в интернете появилось видео, где Кузнецов сидит рядом с двумя насыпанными на столе дорожками похожего на наркотик белого порошка в номере отеля в Лас-Вегасе. Сам спортсмен на кадрах беседует по телефону и не притрагивается к этим полоскам.

Хоккеист заявил, что ролик был записан летом прошлого года, когда спортсмен зашел в гостиничный номер к своим знакомым. По его словам, он быстро покинул номер, когда увидел, «что там у них происходит – незнакомые женщины, непонятные вещества на столе». При этом Кузнецов заявил, что никогда не употреблял наркотики и не собирается «увлекаться этим». Он также отметил, что готов пройти медицинскую экспертизу.

Кузнецов в составе сборной России дважды побеждал на чемпионатах мира – в 2012 и 2014 годах и трижды становился бронзовым призером мирового первенства. В составе «Вашингтона» спортсмен в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.08.19

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