«Кто-то решил словить хайп на проигрыше сборной РФ»: Кузнецов ответил на видео с белым порошком

Хоккеист сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отреагировал на скандальное видео, где он сидит рядом с двумя насыпанными на столе дорожками похожего на наркотик белого порошка в номере отеля в Лас-Вегасе. Сам спортсмен на кадрах беседует по телефону и не притрагивается к этим полоскам.

Кузнецов подтвердил, что это именно он запечатлен на видео, опубликованном в Сети. При этом хоккеист заявил, что никогда не употреблял наркотики и не собирается «увлекаться этим», сообщает «Спорт Экспресс». По его словам, ролик был записан летом прошлого года, когда спортсмен зашел в номер к своим знакомым. Спортсмен рассказал, что быстро покинул гостиничный номер, когда увидел, «что там у них происходит – незнакомые женщины, непонятные вещества на столе».

«Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной», – добавил Кузнецов, отметив, что готов пройти медицинскую экспертизу, если к нему есть вопросы.

Кузнецов сидит перед белым порошком

Хоккеист связал публикацию скандального видео с тем, что российская команда оказалась лишь на третьем месте на чемпионате мира по хоккею. «Жаль, что кто-то решил словить хайп только сейчас – на поражении сборной», – сказал он, заверив, что скрывать ему нечего. «Пусть это останется на совести того, кто разместил это видео», – резюмировал Кузнецов.

Замкомиссара НХЛ Билл Дейли заявил, что преждевременно в чем-либо обвинять форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова. По его словам, нужно собрать больше информации перед тем, как принимать какие-то меры в отношении россиянина. «Нам надо понять, что там случилось. Кузнецов говорит, что был там, но ничего не употреблял… Мы не будем в чем-либо его обвинять», – сказал Дэйли (цитата по РГ).

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» заявил, что в настоящее время собирает факты, в связи чем не комментирует произошедшее.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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