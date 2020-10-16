СМИ: УЕФА хочет оставить Санкт-Петербург без матчей Евро-2020

Формат чемпионата Европы-2020 по футболу может измениться в связи с пандемией коронавируса. УЕФА рассматривает возможность сокращения списка городов, которые будут принимать матчи турнира, пишет британский таблоид The Sun. Права проведения матчей могут лишиться Санкт-Петербург и Баку. По сведениям издания, «в худшем случае турнир может быть проведен в одной стране с использованием четырех площадок».

В руководстве УЕФА в частном порядке признают, что Евро-2020, отложенный на следующий год из-за распространения коронавируса, не сможет пройти в 12 запланированных городах, пишет газета. По ее данным, такие города, как Баку и Санкт-Петербург, рискуют потерять право проведения Евро-2020 одними из первых.

Напомним, что турнир должен был пройти летом 2020 года, но его перенесли на 2021 год. Ожидается, что европейское первенство состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. В изначальном списке городов, в которых планировались провести матчи, значатся Лондон, Глазго, Дублин, Рим, Копенгаген, Мюнхен, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Бильбао, Санкт-Петербург и Баку. В Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Обновлено. Сообщения о возможном лишении Петербурга права принять матчи чемпионата Европы по футболу прокомментировал директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин. Он назвал их слухами, которые не имеют под собой никаких оснований, передает ТАСС. По словам Сорокина, подготовка к проведению матчей турнира продолжается.

Москва, Наталья Петрова

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