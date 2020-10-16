Россия может потерять Евро-2020 – глава УЕФА не исключил сокращение числа стран-хозяек турнира

В УЕФА допустили сокращение числа стран-хозяек Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020), перенесенного с лета 2020 года на следующий год. Такое заявление сделал президент УЕФА Александер Чеферин, комментируя сообщения в СМИ о возможном изменении формата проведения турнира.

По его словам, УЕФА планирует провести европейское первенство в том формате, в котором предполагалось изначально. «Однако должен сказать, что вместо 12 стран мы можем организовать чемпионат в одиннадцати, в восьми, в пяти или в одной стране», – приводит слова функционера Reuters.

Чеферин также сообщил, что пока преждевременно говорить о присутствии зрителей на матчах турнира. По его словам, возможны разные варианты: полное отсутствие зрителей, ограниченная вместимость стадионов и полная загрузка.

Ранее британская The Sun сообщила, что из-за пандемии коронавируса УЕФА может сократить список городов, которые примут матчи Евро-2020, отметив, что права проведения игр в числе первых рискуют лишиться Санкт-Петербург и Баку.

Издание отмечало, что в худшем случае турнир пройдет в одной стране на четырех стадионах. Такие меры могут быть приняты для сокращения трафика болельщиков в период пандемии.

Между тем директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин счел данную информацию слухами, которые не имеют под собой никаких оснований. По его словам, подготовка к проведению матчей турнира продолжается.

Чемпионат Европы по футболу должен был пройти летом 2020 года, но его перенесли на 2021 год – ожидается, что турнир состоится с 11 июня по 11 июля. В изначальном списке городов, в которых планировались провести матчи, значатся Лондон, Глазго, Дублин, Рим, Копенгаген, Мюнхен, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Бильбао, Санкт-Петербург и Баку. В Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.10.20

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