Впереди новые вершины: Хабиб ушел непобедимым, но обещал вернуться в новом качестве

Действующий чемпион UFC в легком весе, один из самых прославленных бойцов ММА Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи и в третий раз защитил свой чемпионский титул. После поединка 32-летний Нурмагомедов официально объявил о завершении карьеры. Позже он сообщил, что займется тренерской работой.

Бой прошел в субботу вечером на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов выиграл сражение удушающим приемом во втором раунде и одержал 29-ю победу в карьере. Отметим, что победу в первом раунде судьи присудили американцу. Это был второй проигранный раунд в карьере Нурмагомедова.

Поединок стал для россиянина первым после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля в результате осложнений на фоне заражения коронавирусом.

После победы Нурмагомедов заявил, что это был его последний бой в карьере. «Мама просила меня не драться без отца», – сказал спортсмен. В своей прощальной речи он также поблагодарил своего второго тренера Хавьера Мендеса с командой и попросил руководство UFC поставить его на первое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории pound-for-pound (P4P). «Я – непобежденный, неоспоримый чемпион в легком весе, у меня 29:0, 13:0 в UFC. Думаю, я заслужил это», – отметил Хабиб. Перед боем он занимал второе место в рейтинге.

Позже Нурмагомедов поделился планами после завершения бойцовской карьеры. По его словам, он вскоре вернется в смешанные единоборства в качестве тренера. «У нас много бойцов нового поколения. Мы вернемся на вершину», – сказал Нурмагомедов на видео, размещенном в инстаграме Хавьера Мендеса. На вопрос Мендеса, вернется ли Нурмагомедов в качестве тренера, тот отметил, что надеется на это. «Я сколько лет помогал вам, тренер?», – сказал боец. «Много лет и еще будешь многие годы», – ответил Мендес.

Добавим, что жители Дагестана всю ночь праздновали победу Хабиба Нурмагомедова. После завершения победного боя дагестанцы толпами вышли на центральные улицы своих городов. Многие из них были в белых папаха, как у самого бойца. Люди танцевали лезгинку на проезжей части, из-за чего на дорогах образовывались пробки.

Москва, Наталья Петрова

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