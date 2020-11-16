МОК заплатит за вакцинацию участников Олимпиады

Международный олимпийский комитета (МОК) заявил, что готов взять на себя расходы на вакцинацию всех спортсменов, участвующих в Олимпийских играх в Токио. Об этом глава МОК заявил на пресс-конференции в столице Японии.

«Если вакцина будет доступна к тому времени, то МОК возьмет на себя эти расходы. И мы будем сотрудничать по этому вопросу с национальными олимпийскими комитетами. Мы хотим, чтобы как можно больше людей перед приездом в Японию прошли вакцинацию», – приводит ТАСС слова Баха.

Ранее президент МОК отметил, что, несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, Олимпиада в Токио должна пройти, как и было запланировано, летом 2021 года.

Как писал «Новый День», ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга переговорил с главой МОК Томасом Бахом. «На этой встрече мы пришли к полному согласию в том, что мы полны стремления и уверенности в том, чтобы провести в Японии Олимпийские и Паралимпийские игры уже следующим летом», – сказал Томас Бах по итогам встречи. Об этом сообщает передает Kyodo.

Отмечается, что МОК приложит все усилия для обеспечения вакцинации спортсменов, «если к тому времени вакцина будет доступна». «Вместе мы можем сделать эти Олимпийские игры и олимпийский огонь светом в конце туннеля», –подчеркнул Бах.

Японский премьер в свою очередь заявил, что «полон решимости» провести летние игры как «доказательство того, что человечество победило вирус».

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 16.11.20

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