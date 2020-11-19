«Простите за этот позор»: капитан сборной России извинился за разгромный проигрыш Сербии (ВИДЕО)

Сборная России потерпела сокрушительное поражение в матче с Сербией. Поединок в рамках Лиги наций, который прошел в Белграде, закончился со счетом 0:5. Матч прошел без капитана сборной и нападающего Артема Дзюбы, которого не пригласили на ноябрьский сбор после скандала с появлением в Сети интимного ролика с его участием.

Назначенный капитаном сборной в отсутствие Дзюбы защитник Георгий Джикия, комментируя разгромный проигрыш сербам, назвал вчерашнюю игру позором для российской команды и извинился за «недоразумение, которое происходило на поле».

«Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор», – приводятся слова футболиста в сообщении в телеграм-канале сборной России.

Капитан сборной РФ: ответственность за провал полностью лежит на футболистах

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, в свою очередь, заявил, что сборная Сербия была сильнее россиян и заслуженно выиграла. «У нас много новых футболистов. Видимо, с листа не всем удается сыграть на таком уровне», – считает он (цитата по РИА «Новости»). При этом отзыв из состава команды Артема Дзюбы он назвал правильным решением. «Не думаю, что Дзюба добавляет нам много чего в игре», – добавил он.

Черчесов также высказался о своей возможной отставке, отметив, что этот вопрос не следует адресовать именно ему. «Мы провели наш турнир, начали хорошо, но закончили неважно», – заключил он.

Игра с Сербией была для российской сборной заключительной в рамках Лиги Наций. Команда России с 8 очками заняла второе место в турнирной таблице группы 3 лиги B, что не позволило России пробиться в высший дивизион в Лиге наций. Более того, сборная России упала в третью корзину жеребьевки европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Жеребьевка пройдет 7 декабря этого года.

Москва, Наталья Петрова

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