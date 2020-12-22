WADA позволило РУСАДА продолжать тестирование на допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сможет продолжать тестировать спортсменов на допинг, несмотря на то, что Спортивный арбитражный суд (CAS) на прошлой неделе лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

CAS признал РУСАДА несоответствующим WADA единогласным решением трех судей за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и находящихся в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

Согласно решению суда, РУСАДА продолжит деятельность ради реализации антидопинговых мер.

Как писал «Новый День», российским спортсменам до 16 декабря 2022 года запрещено выступать на международных соревнованиях под флагом РФ, гимн страны там также звучать не должен. Соответствующее решение вынес Спортивный арбитражный суд (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Напомним, в декабре прошлого года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и поддержал инициативу комитета по соответствию (CRC) на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях под флагом России.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.12.20

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