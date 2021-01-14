CAS вынес решение о споре WADA и РУСАДА

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает пресс-служба суда. В декабре CAS признал обоснованным решение WADA лишить РУСАДА статуса соответствия и утвердил список двухлетних санкций в отношении российского спорта.

Отстранение России от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира рассчитано до 16 декабря 2022 года. В течение этого периода «чистым» российским спортсменам запрещено выступать под национальными флагами и гимном. Также страна до декабря 2022 года не сможет принимать ЧМ по любым видам спорта и Олимпийские игры.

Женева, Иван Гридин

Женева. Другие новости 14.01.21

16 игроков НБА заразились коронавирусом. / Уфа заявится на Олимпиаду, Екатеринбург – снова мимо из-за лоббистской импотенции. / В Японии отвергли обсуждение отмены летних Олимпийских игр. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»