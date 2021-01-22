Россия должна заплатить WADA более 1 млн долларов

Россия обязана внести более 1 млн долларов в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2021 году. Об этом сообщается на сайте организации.

Точный размер обязательного взноса России составляет 1 091 877 долларов. Такую же сумму должны заплатить Франция, Германия, Италия и Великобритания. Взнос США составит 2 931 923 доллара.

14 января Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по спору WADA и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). CAS утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступления под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. Кроме того, в течение этого срока Россия также не сможет проводить такие турниры.

Женева, Зоя Осколкова

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