Вместо гимна России – «Катюша»: спортсмены предложили альтернативу после запрета госсимволики РФ на Олимпиаде

Альтернативой запрещенному гимну России на Олимпийских играх может стать знаменитая на весь мир песня «Катюша». С таким предложением обратились спортсмены в Олимпийский комитет России (ОКР)», сообщила председатель комиссии спортсменов ОКР, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая.

«Обсудили музыкальное сопровождение. У нас были разные варианты по поводу гимна, даже современные, но остановились на «Катюше».Это патриотическая песня, которая известна не только россиянам, но и международной общественности, ее любят дети. Так что мы предложили эту песню на рассмотрение исполкому Олимпийского комитета России», – сказала Великая, слова которой цитирует ТАСС.

Ранее Спортивный арбитражный суд постановил, что до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх форма российских спортсменов может содержать цвета национального флага. Если на форме будет отображено «Россия», то на английском языке также должна содержаться надпись «нейтральный атлет», написанная не меньшим размером, чем название страны.

На чемпионатах мира и Олимпийских играх также не может звучать российский гимн. Из-за этого, в частности, на стартовавшем в Египте мужском чемпионате мира по гандболу вместо гимна РФ будет звучать гимн Международной федерации гандбола.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.01.21

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