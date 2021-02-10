Музыка Чайковского заменит гимн России на Чемпионате мира по конькобежному спорту

Гимн России на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку заменит музыка Петра Чайковского. На награждении представителей сборной России вместо гимна будет играть отрывок из концерта для фортепиано с оркестром №1. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства России запрещено использовать национальный гимн на Олимпиадах и чемпионатах мира в течение двух лет.

По словам исполнительного директора Союза конькобежцев России (СКР) Варвары Барышевой, Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил выбрать музыкальную тему на согласование, и в итоге СКР остановился на Чайковском. Сегодня из ISU был получен ответ, что музыка согласована, добавила она.

Как отметила Барышева, мелодию выбрали сами спортсмены. «Мы хотели, чтобы была хорошая отсылка к нашей истории, произведениям, которые ассоциируются с Россией. Что-то величественное, что соответствует моменту, когда спортсмен стоит на высшей ступени пьедестала», – рассказала она (цитата по ТАСС).

Чемпионат мира по конькобежному спорту будет проходить с 11 по 14 февраля в Херенвене (Нидерланды). Мировое первенство по шорт-треку состоится с 5 по 7 марта в Дордрехте (Нидерланды).

Ранее сообщалось, что российские спортсмены обратились в Олимпийский комитет России (ОКР) с предложением использовать на Олимпийских Играх вместо запрещенного национального гимна знаменитую на весь мир песню «Катюша».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.02.21

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