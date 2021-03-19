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Пятница, 19 марта 2021, 17:37 мск

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Гимн России на Олимпиаде хотят заменить музыкой Чайковского

Фото: wada-ama.org

Министерство спорта и Олимпийский комитет РФ рассматривают возможность использования музыки из первого концерта Петра Чайковского вместо гимна России на Олимпийских играх в Токио. Об этом рассказал министр спорта Олег Матыцин.

«Мы взаимодействуем с ОКР, вопрос в предварительной стадии обсуждения с нашими зарубежными коллегами. Чайковский – это достояние всего мирового сообщества. Если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады», – пояснил министр.

Ограничения в отношении российского спорта были утверждены Спортивным арбитражным судом (CAS). Санкции разработало Всемирное антидопинговое агентство (WADA). В частности, российским атлетам запретили выступать на мировых чемпионатах, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом сроком на два года. Не допускается и использование гимна.

В январе 2021 года спортмены предложили вместо гимна России использовать песню «Катюша», однако CAS посчитал это недопустимым.

Москва, Зоя Осколкова

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