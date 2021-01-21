Россия может остаться без Евро-2020: УЕФА задумался о переводе турнира в одну страну

Президент УЕФА Александер Чеферин взвешивает различные варианты проведения Чемпионата Европы по футболу, перенесенного на лето текущего года. Функционер, в частности, думает насчет проведения турнира в одной стране, а не на всем континенте, как планировалось ранее. Об этом сообщил гендиректора мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, пишет The Guardian.

Турнир, который по-прежнему называется Евро-2020, должен пройти в 12 городах по всей Европе, однако Румменигге отметил, что эта концепция была придумана до пандемии Covid-19.

«Мы не должны забывать, что идея особого проведения турнира возникла, когда коронавируса еще не существовало… Это была инициатива комиссии ЕС, которая хотела, чтобы игры проводились по всей Европе», – сказал он немецкой газете Muenchner Merkur.

«Но я знаю, что президент УЕФА Александр Чеферин, который невероятно осторожен с коронавирусом, думает о том, не имеет ли сейчас больше смысла проводить турнир только в одной стране. Конечно, с соответствующими мерами гигиены», – добавил Румменигге.

Ожидается, что УЕФА примет решение о судьбе турнира в марте.

Чемпионат Европы по футболу должен был пройти летом 2020 года, но его перенесли на 2021 год – планируется, что турнир состоится с 11 июня по 11 июля. В изначальном списке городов, в которых планировались провести матчи, значатся Лондон, Глазго, Дублин, Рим, Копенгаген, Мюнхен, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Бильбао, Санкт-Петербург и Баку. В Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Напомним, в октябре прошлого года в УЕФА допустили сокращение числа стран-хозяек Евро-2020. Об этом тогда заявил президент УЕФА Александер Чеферин, комментируя сообщения в СМИ о возможном изменении формата проведения турнира. Чеферин отметил, что УЕФА планирует провести европейское первенство в том формате, в котором предполагалось изначально, но не исключил того, что чемпионат вместо 12 стран пройдет одиннадцати, в восьми, в пяти или в одной стране.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.01.21

Четыре играющих в НХЛ россиянина нарушили ковидные правила. / Крым не сможет развивать зимний туризм за счет горнолыжных курортов. / Участникам марафона в Швейцарии грозит ампутация из-за обморожения. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»